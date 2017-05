Geniet van zomers weekend: volgende week weer regen en 20 graden

TK

Vandaag wordt het opnieuw overal zonnig en warm weer, bij temperaturen die klimmen naar 25 graden aan zee, 21 tot 25 graden in de Ardennen en elders tot 26 of 27 graden. Later op de dag kan het aan zee wat afkoelen door een wind die naar het noordoosten draait. Het blijft ook vanavond en -nacht vrijwel helder en zacht, met minima van 12 graden in de Hoge Ardennen tot 17 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

Morgen wordt vanuit het zuidoosten tot het zuiden zeer warme lucht aangevoerd. Er is volop zon en de temperaturen kunnen stijgen naar waarden tussen 23 en 25 graden in de Ardennen, 26 of 27 graden aan zee en 28 tot 30 graden elders in het land. Er waait een matige bries uit zuidoost tot zuid. Tegen het eind van de namiddag en ook nog 's avonds en 's nachts kunnen, vooral in het westen, enkele onweersbuien tot ontwikkeling komen.



Ook zondag is het onstabiel en zowel in de ochtend als in de namiddag en 's avonds kunnen lokaal buien en onweersbuien onstaan. Tussendoor krijgen we ook de zon te zien en het wordt nog zeer warm, met temperaturen tussen 26 en 31 graden in het binnenland. Met een westelijke bries is het aan de kust heel wat frisser met maxima rond 20 graden.



Tussen de mooie opklaringen door wordt het maandag wisselvallig met perioden met buien en onweer. Het is wel nog altijd warm met maxima van 20 graden aan zee en 25 tot 29 graden in het binnenland. Dinsdag is het meestal bewolkt en krijgen we perioden met regen, buien en mogelijk ook nog onweer. De hitte is wel voorbij en de temperaturen keren terug naar de gemiddelden met waarden rond 23 graden in het centrum van het land.