Tot woensdag opnieuw prachtig weer

21/05/17 - 07u30 Bron: Belga

© Thinkstock.

Vandaag begint de dag zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Later ontwikkelt er zich in het binnenland stapelbewolking maar blijft het droog. De maxima liggen tussen 16 en 18 graden in de Ardennen en tussen 18 en 21 graden in Laag- en Midden-België.

Morgen wordt het droog en zonnig met slechts enkele hoge sluierwolken. De maxima liggen tussen 20 graden in de Hoge Venen en 25 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Aan de kust is er in loop van de namiddag en de avond kans op zeebries.



Dinsdag ontwikkelt er zich in het binnenland tijdelijk meer bewolking en is er vooral naar het oosten toe kans op een buitje. De maxima schommelen van 20 tot 25 graden. Aan zee is het onder invloed van een westenwind koeler met maxima rond 17 of 18 graden.



Woensdag blijft het droog met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en lokaal 25 graden in het binnenland. Donderdag blijft het droog en lijkt het overwegend zonnig te worden maar mogelijk dringt er ook bewolking het land binnen vanaf de Noordzee. De maxima schommelen in de meeste streken rond 20 graden. De wind draait naar noord tot noordwest.