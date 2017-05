Grijs weer tot dit weekend, maar dan opnieuw zonnig

TK

18/05/17 - 07u05 Bron: Belga

© Thinkstock.

Vandaag is het grijs en gevoelig frisser. Aanvankelijk kan het nog overal regenen. Stilaan wordt het wel droger in de westelijke landshelft. In het oosten krijgt de neerslag na de middag een buiig karakter. De maxima liggen tussen 15 graden in het uiterste westen en 18 graden in het noordoosten en zuiden, meldt het KMI.

Vannacht is het zwaarbewolkt tot betrokken en verwachten we regen en buien. Vooral in de westelijke helft van het land kunnen de buien intens zijn met lokaal veel neerslag en kans op onweer. Minima van 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en elders van 11 graden in het westen tot 14 graden in het noordoosten.



Morgen verwachten we veel bewolking met, vooral in het westen, regen en buien. Elders is het wat droger al kunnen er ook enkele buien vallen. Fris weer met temperaturen tussen 11 en 17 graden.



Zaterdag krijgen we mooie opklaringen, maar in de loop van de dag ook stapelwolken waaruit nog enkele buien kunnen vallen. Het is nog vrij fris met temperaturen van 12 graden in de Ardennen tot 17 graden in de Kempen en er waait een matige wind uit zuidwestelijke richtingen.



Ook zondag krijgen we eerst mooie opklaringen. Later verschijnen er meer wolkenvelden maar blijft het op een buitje na droog. Het wordt een paar graden warmer: maxima tot 18 of 19 graden.