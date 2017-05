Woensdag tot 26 (!) graden, daarna stuk frisser

TK

Vandaag zijn er eerst brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen. In het uiterste westen kan in de loop van de (late) namiddag wat lichte regen of motregen vallen. De maxima schommelen tussen 17 graden aan de kust en in de Ardennen en 21 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.

Vanavond wordt het overal zwaarbewolkt met op sommige plaatsen wat lichte regen of motregen. In het zuiden van het land is de kans op neerslag kleiner. In de loop van de nacht wordt het opnieuw droog, maar op de meeste plaatsen blijft het nog bewolkt. De minima zijn erg zacht en liggen tussen 9 en 15 graden.



Morgen liggen we op de rand van een hogedrukgebied met centrum boven de Baltische Zee, waardoor er zeer zachte lucht naar onze streken wordt aangevoerd. Opklaringen wisselen af met stapelwolken en hoge wolkenvelden. De kans op een bui is beperkt. Later komt er meer bewolking aan de kust waar tegen de avond een bui niet uitgesloten is. Het wordt warm met maxima tussen 20 graden op de Hoge Venen en 24 of 25 graden in Vlaanderen.



Woensdag daalt de luchtdruk, maar het blijft droog en zonnig ondanks de aanwezigheid van hoge bewolking. Een storing over de Britse Eilanden zorgt wel voor meer wolken aan de kust, waar ook een bui niet uitgesloten is. Het is vrij warm met maxima tussen 21 graden in de Ardennen en 26 graden (of zelfs wat meer) in het centrum.



Vanaf donderdag wordt het gevoelig frisser met mogelijk enkele stevige regen- of onweersbuien.