(Zwaar)bewolkte dagen met af en toe een bui, woensdag weer mooi en zonnig lenteweer

7/05/17

Weerbericht Vandaag is het ten zuiden van Samber en Maas nog lange tijd zwaarbewolkt en regenachtig. Elders en later ook in de Ardennen krijgen we afwisselend korte opklaringen en zwaarbewolkte perioden met enkele buien. Die vallen in het centrum en vooral in het oosten van het land, aan zee blijft het meestal droog. De wind waait overwegend matig uit noord tot noordwest. Het wordt dan ook niet meer zo zacht met maxima van 12 of 13 graden aan de kust en de Hoge Ardennen en 15 tot 17 graden elders in het land.