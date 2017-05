Geëlektrocuteerde kraai zorgde voor grote bosbrand: Australisch windmolenbedrijf aangeklaagd

Bewerkt door: ADN

Een Australisch windmolenbedrijf is aangeklaagd voor het veroorzaken van een rampzalige bosbrand eerder dit jaar. Het incident vond plaats in januari in de omgeving van de Australische hoofdstad Canberra nadat een kraai, die werd geëlektrocuteerd door een transmissiekabel, al smeulend op droog gebladerte was gevallen en zo de brand veroorzaakte, waarbij 3400 hectare werd verwoest. De schade zou rond de 20 miljoen Australische dollar (13,5 miljoen euro) bedragen.