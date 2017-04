Tijd om handschoenen en sjaals opnieuw boven te halen: winterse buien op komst

Door: redactie

17/04/17 - 07u16 Bron: Belga

© Thinkstock.

Na een wisselvallige paasmaandag met kans op regen en buien koelt het de komende dagen verder af met kans op nachtvorst en misschien lokaal zelfs een buitje met een winters karakter. Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie.

Vandaag wordt eerst zwaarbewolkt met regen, later wisselend bewolkt met enkele buien. In de namiddag droog vanaf het westen. Maxima van 6 tot 12 graden. De wind wakkert opnieuw aan en wordt matig uit noordelijke richtingen.



Komende nacht wordt het eerst droog met brede opklaringen. In het tweede deel van de nacht wordt het zwaarbewolkt en volgt er een actieve buienzone. In de Ardennen vallen er dan winterse buien en ook in Laag- en Midden- België kunnen sommige regenbuien eindigen als smeltende sneeuw.



Het wordt een vrij koude nacht met lichte nachtvorst in de Ardennen en elders minima tussen 1 en 3 graden in het binnenland en rond 5 of 6 graden aan zee. Tegen de ochtend komen er buien met lokaal een winters karakter.



Dinsdag blijft het overdag wisselvallig met af en toe buien, vooral in de Ardennen in de voormiddag nog met winters karakter. 's Avonds krijgen we bredere opklaringen en wordt het droog. Maxima van 5 tot 7 graden in de Ardennen en van 8 tot 12 graden elders.



Woensdag en donderdag droog maar nog steeds fris met lichte nachtvorst en overdag temperaturen tot rond 10 graden.