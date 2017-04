Mooi en warm lenteweer even voorbij: frisse en bewolkte start van de week

Door: redactie

10/04/17 - 06u54 Bron: Belga

© thinkstock.

Vandaag hangt er eerst vrij veel bewolking, met eventueel enkele druppels regen of motregen. Later op de dag wordt het wisselend bewolkt vanaf het noordwesten, en meestal droog. De temperaturen liggen gevoelig lager dan gisteren, met maxima tussen 14 en 9 graden bij een matige noordwestenwind. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-vergiftiging.

Vanavond en vannacht blijft het droog en bewolkt. Op de Ardense hoogten kan het licht gaan vriezen, in Vlaanderen schommelen de minima rond 5 graden. Tegen de ochtend is er kans op nevel.



De rest van de week blijft het -op een paar buien na- vaak droog en wisselend bewolkt, bij temperaturen rond 13 à 14 graden. Woensdag en donderdag krijgen we buien en trekt de wind aan.



Bewolkt met zonnige perioden

Morgen wordt het bewolkt met af en toe ook zonnige perioden. Het blijft meestal droog, maar er is wel kans op een lokale bui. De maxima liggen tussen 9 graden in de Ardennen en 13 of 14 graden in het centrum van het land.



Ook woensdag blijft het overdag nog droog, met eerst opklaringen. Later op de dag neemt de bewolking toe, tegen de avond kan het licht gaan regenen. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden. We krijgen een strakke wind uit westelijke richtingen.



Regen

Donderdagochtend kan het in het oosten en noordoosten van het land nog regenen. In de rest van het land blijft het droog en wisselend bewolkt. Het wordt fris, bij maxima rond 11 of 12 graden in het centrum en een strakke westenwind.



Vrijdag blijft nog droog bij maxima tot 14 graden, in het paasweekend krijgen we waarschijnlijk regen, bij een strakke noordwestenwind en maxima rond 12 graden.