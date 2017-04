Warm weekend voor de boeg: zondag tot 20 graden

TK

Vanochtend begint hier en daar nog met brede opklaringen, maar later op de dag wordt het overal bewolkt, met misschien af en toe een streepje zon. Het blijft wel overwegend droog, bij maxima rond 12 graden aan zee en 14 graden in de rest van Vlaanderen. Vrijdagavond en -nacht blijft het bewolkt bij minima van 2 tot 7 graden. Zaterdag en vooral zondag genieten we van mooi lenteweer met veel zon en aangename temperaturen.