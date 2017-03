Komende dagen erg wisselvallig

TK

20/03/17 - 07u00 Bron: Belga

De week begint overwegend zwaarbewolkt, maar een paar lokale en korte opklaringen zijn toch niet uitgesloten. Er kan vanochtend, vooral langs de Nederlandse grens, tijdelijk nog wat lichte regen vallen. Overdag wordt het overal meestal droog, met slechts plaatselijk nog wat gedruppel, en dat bij maxima tussen de 9 en 14 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, aan zee soms krachtig. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht trekt een zwakke storing van het westen tot oosten van het land. Over het westen verwachten we lichte regen en daarna ook over andere streken. Later tijdens de nacht wordt het wisselend bewolkt. De minima liggen tussen 4 en 8 graden.



Het is dinsdagochtend in het oosten eerst nog regenachtig, maar later op de dag wordt het overwegend droog met wat meer opklaringen. Over het uiterste westen kan het zelfs tot zonnige perioden komen. De kans op een bui is klein. In Hoog-België wordt het tot 6 graden, in Vlaanderen tot 10 graden.



Woensdag begint droog en zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen en in de latere namiddag en avond gaat het regenen. In het oosten wordt het wisselend bewolkt met stapelwolken en mogelijk een lokale bui. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden.