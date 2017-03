Volop genieten van warme lentedag: tot 18 graden!

Door: redactie

16/03/17 - 07u52 Bron: Belga

© afp.

Na het optrekken van het ochtendgrijs kunnen we donderdag de hele dag genieten van zonnig en warm lenteweer. Het wordt zacht, met maxima tot 18 graden in het centrum van het land. Aan de kust kan in de namiddag een lichte zeebries opsteken. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Vanaf donderdagavond is de lente weer even voorbij. Het is eerst nog licht bewolkt, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door wat lichte regen of motregen. We krijgen minima van 3 graden in de Ardennen tot 8 graden in Vlaanderen.



Vrijdag nemen de temperaturen een echte duik en wordt het zwaarbewolkt en regenachtig. We krijgen maxima tussen 6 en 11 graden, aan zee waait een soms vrij krachtige wind uit westelijke richtingen.



De vooruitzichten voor het weekend zijn niet veel beter. Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met regen. Er staat een vrij strakke wind, bij maxima tussen 7 en 12 graden. Ook zondag wordt het bewolkt en winderig, met lichte regen of motregen.



Begin volgende week blijft het bewolkt met kans op regen of een paar buien. De wind gaat wel wat liggen, en we krijgen maxima rond 11 of 12 graden.