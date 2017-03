België dringt uitstoot niet snel genoeg terug

Door: redactie

15/03/17 - 05u45 Bron: Belga

Joke Schauvliege. © photo news.

Ons land slaagt er voorlopig niet in de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voldoende terug te dringen. Dat blijkt uit cijfers van de klimaatadministratie, waarover De Morgen vandaag bericht. Vandaag moeten de Europese lidstaten hun groen huiswerk indienen bij de Europese Commissie.

Europa wil die uitstoot tegen 2030 met 35 procent zien dalen, maar met een ongewijzigd klimaatbeleid zal België tegen die tijd aan een daling van 13 procent komen. Grote schuldige is het verkeer. Auto's worden dan wel zuiniger, we rijden er wel steeds meer kilometers mee. Ook de uitstoot veroorzaakt door de verwarming van woningen daalt minder snel dan gehoopt.



Onvoldoende beleid

"Deze cijfers maken duidelijk dat het beleid in ons land niet voldoet", zegt het onafhankelijke Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum, die de hand heeft gelegd op de nieuwste cijfers. Sinds de vorige rapportage van België aan de Europese Commissie, twee jaar geleden, is er amper beterschap merkbaar.



Vlaams klimaatminister Joke Schauvliege (CD&V) geeft toe dat het er niet rooskleurig uitziet. "Maar de prognoses gaan uit van ongewijzigd beleid, terwijl Vlaanderen nog een Nationaal Klimaat- en Energieplan voor de periode tot 2030 moet opstellen."