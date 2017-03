Vandaag opnieuw stevige buien en windstoten

Door: redactie

5/03/17 - 06u53

Vandaag start droog met opklaringen, maar in de loop van de voormiddag neemt de bewolking snel toe vanuit het westen en al voor de middag valt de eerste regen aan de kust. Die regen breidt zich snel uit naar de rest van het land en op de Ardense hoogten kan soms wat smeltende sneeuw vallen.

In de loop van de namiddag worden vanaf het westen enkele stevige buien verwacht, met zelfs kans op een donderslag. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden. Matige tot soms vrij krachtige zuidenwind, die later draait naar het zuidwesten. Windstoten tot 70 km/uur.



Vanavond en -nacht blijft het wisselvallig, met regen of buien. Op de Ardense hoogten valt winterse neerslag. De minima schommelen tussen 0 graden op de Ardense hoogten en 6 graden aan zee. In het binnenland waait de wind matig tot vrij krachtig uit zuidwest. Aan zee staat een vrij krachtige tot krachtige west zuidwestenwind die ruimt naar west tot noordwest. Rukwinden tussen 50 en 70 km/u.



Ook de volgende dagen blijft het bewolkt met regelmatig regen en wind.