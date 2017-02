Jongen zwaargewond door vallende dakpan in Evere

Door: redactie

23/02/17 - 19u15 Bron: Belga

© belga.

In de Brusselse gemeente Evere is deze namiddag een kind zwaargewond geraakt toen hij een dakpan of een stuk steen op het hoofd kreeg. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node).