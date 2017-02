Opgelet: nog steeds kans op gladheid op de weg

Door: redactie

Het blijft nog even opletten voor gladheid op de weg, waarschuwt het KMI. Vanochtend is het grijs en nevelig of mistig met vanaf het zuidoosten perioden van lichte smeltende sneeuw of tijdelijk eventueel wat sneeuw, geleidelijk overgaand in lichte regen. In het westen is het nog droog.