Smeltende sneeuw, vanavond opletten voor gladde wegen

11/02/17 - 06u35 Bron: Belga

Zaterdag blijft het zwaarbewolkt en grijs met perioden van lichte sneeuwval, overgaand in smeltende sneeuw of regen. In Vlaanderen blijven de hoeveelheden beperkt, maar in de Ardennen zijn deze ochtend enkele centimeter sneeuw mogelijk. De temperaturen stijgen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 graden in de provincie Limburg. De wind is zwak tot overwegend matig en waait in Vlaanderen uit het noordoosten tot oosten, ten zuiden van Samber en Maas uit zuidelijke of veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.