We krijgen korte winterprik, maar nadien wordt het terug zonniger én warmer

De komende dagen krijgen we zoals aangekondigd opnieuw een winterprik, maar gelukkig duurt die niet al te lang. Volgende week wordt het zonniger en warmer, met temperaturen die naar 10 graden en meer klimmen.

Deze namiddag blijft het grijs en nevelig met soms wat lichte neerslag, bij maxima tussen 1 en 5 graden. Vannacht over het oosten brede opklaringen, elders veel wolken met kans op wat winterse neerslag. De minima in Vlaanderen zakken rond het vriespunt en tot -5 graden in de Ardennen.



Morgenochtend is het over het westen en deels in het centrum eerst nog bewolkt en nevelig met kans op wat lichte lokale winterse neerslag. Over de oostelijke landshelft zijn de opklaringen breed maar is er kans op aanvriezende mist. In de loop van de dag wordt het overal droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 4 graden in het zuidwesten.



Vrijdag krijgen we opklaringen en soms ook, meestal middelhoge, wolkenvelden. Het blijft overwegend droog al kan er hier en daar wat lichte winterse neerslag vallen. Het is fris met temperaturen rond -1 in de Ardennen, +1 in het centrum en +3 graden in het uiterste zuiden van het land. De wind is zwak tot soms matig uit noordoost tot oost.



Tijdens het weekend komt er meer bewolking en het is ook wat onstabiel met kans op buitjes, vooral aan de kust en in het oosten van het land. In de avond en nacht kunnen die buien een winters karakter krijgen. 's Nachts blijft het op de meeste plaatsen licht vriezen. In de dag wordt het wat zachter met zaterdag temperaturen rond 3 of 4 graden, zondag plaatselijk nog iets meer.



Volgende week wordt het zonniger en het wordt gevoelig zachter met temperaturen die naar 10 graden en meer klimmen. Alleen maandagochtend is er nog kans op lichte nachtvorst.