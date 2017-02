Deze rups verwoest complete oogsten in Afrika en bedreigt wereldhandel

Door: redactie

6/02/17 - 16u09 Bron: AFP

De rupssoort 'Spodoptera frugiperda'. © Cultivar.

De rupssoort 'Spodoptera frugiperda', oorspronkelijk afkomstig uit Amerika maar sinds kort ook actief in Afrika, verspreidt er zich razendsnel over het continent. Het diertje is verantwoordelijk voor de vernieling van maïsvelden en vormt als dusdanig "een serieuze bedreiging voor de wereldhandel", waarschuwt de landbouw-ngo Cabi in een nieuwe studie.

Het dier is sinds kort actief in Ghana, in West-Afrika. Ook in Zimbabwe is de rups al gesignaleerd. Daarnaast zijn er nog testen gedaan in Malawi, Mozambique, Nambië, Zambia en Zuid-Afrika. Cabi vreest dat de rups zich de volgende jaren verder zal verspreiden, naar Azië en naar het gebied rond de Middellandse Zee.



Via vliegtuig

Het dier is waarschijnlijk via een lijnvlucht vanuit Noord-of Zuid-Amerika in Afrika geraakt. Het eet vooral maïs, maar kan in feite meer dan honderd verschillende planten verdragen, dus ook rijst, bieten, suikerriet, arachide, soja, katoen, tomaten of aardappelen, zo blijkt uit de studie. De rups is erg actief en vernielde al op grote schaal maïsvelden. "Er is dringend actie nodig, om te verhinderen dat landbouwgewassen massaal worden vernield", aldus doctor Matthew Cock.



Binnen het Voedselagentschap (FAO) van de Verenigde Naties is een spoedvergadering gepland, met als doel "een gecoördineerd antwoord op de rups te formuleren".