KMI waarschuwt opnieuw voor CO-intoxicatie

5/02/17 - 06u25 Bron: Belga

Vanochtend verlaten de laatste opklaringen het noorden van het land. Het is overwegend bewolkt met eerst hier en daar wat motregen. Later verwachten we perioden van meestal lichte tot plaatselijk matige regen vanaf de Franse grens, op de Ardense hoogten kan er af en toe een vlokje natte sneeuw vallen. Maxima van 4 tot 8 graden bij een zwakke tot matige en later zwakke wind die na de middag krimpt van zuidoost naar oost tot noordoost. Dat meldt het KMI, dat waarschuwt voor CO-intoxicatie.

's Avonds en 's nachts blijft het grotendeels bewolkt en kan er nog af en toe een buitje vallen. Ten zuiden van Samber en Maas is er kans op aanvriezende mist. Nabij de Nederlandse grens verschijnen er op het einde van de nacht mogelijk enkele opklaringen. Minima tussen 0 en 5 graden. De wind waait zwak tot matig uit veranderlijke of noordoostelijke en later noord- tot noordwestelijke richtingen.



Maandag is het meestal bewolkt en kan er vooral in de voormiddag nog wat lichte regen vallen. Het is vrij zacht met maxima rond 7 of 8 graden in het centrum van het land en 3 of 4 graden op de hoogste toppen bij een zwakke wind uit noordwestelijke en later veranderlijke richtingen.



Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie, vanwege ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken kunnen het gevolg zijn van een CO-intoxicatie en moeten dus zeer ernstig genomen worden.