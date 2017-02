Regenachtig weekend voor de deur

Door: redactie

Vandaag begint droog met af en toe zon, al is de kans op een bui in de Ardennen reëel. Maxima rond 11 graden. Morgen opnieuw meer regen en temperaturen tot 8 graden. Zondag en begin volgende week geleidelijke aan frisser met regelmatig regen en in de Ardennen opnieuw winterse neerslag. Dat meldt het KMI.

Vandaag is het op de meeste plaatsen droog met vooral in het noordwesten van het land enkele mooie opklaringen. In het zuidoosten begint de dag grijs met laaghangende bewolking en eventueel nog wat regen of motregen, later wordt het ook daar wisselend bewolkt met kans op een enkel buitje. Het blijft nog vrij zacht met maxima van 6 tot 11 graden.



Vanavond wordt het zwaarbewolkt en trekt een zwakke regenzone van zuidwest naar noordoost over het land. Minima van 1 tot 5 graden bij een matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind.



Zaterdag krijgen we veel bewolking met geleidelijk regen vanaf de Franse grens. Het is niet uitgesloten dat er op de hoogste plaatsen van het land tijdelijk ook wat natte sneeuwvlokken vallen. De maxima liggen tussen 3 graden in Hoog-België en 8 graden in het westen van het land.



Zondag is het zwaarbewolkt met regen. In de Ardennen valt smeltende sneeuw en sneeuw. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 7 graden elders.



Maandag is het eerst nog zwaarbewolkt met regen en in de Ardennen sneeuw. Dinsdag neemt de bewolking snel toe en volgt er regen aan de kust, regen of smeltende sneeuw in het binnenland en sneeuw in de Ardennen. Woensdag krijgen we opklaringen met ook kans op buien die nog altijd winters kunnen zijn in de Ardennen. Vanaf donderdag krijgen we droger weer met meer zon, maar het wordt dan wel kouder.