Temperaturen blijven stijgen

2/02/17

Donderdag blijft het droog met eerst nog veel wolken en in de Ardennen ook nog nevel en mist. Geleidelijk wordt het wisselend bewolkt met soms mooie opklaringen. Donderdagavond gaat het opnieuw regenen vanuit het westen. De temperaturen stijgen tot 13 graden, meldt het KMI.

Donderdagochtend is het grijs ten zuiden van Samber en Maas, met daar nevel en mist. Elders is het droog en meestal bewolkt. Geleidelijk aan wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenvelden. In de late namiddag neemt de bewolking toe in het westen van het land en kan er een eerste druppel regen vallen. De maxima zijn erg zacht en liggen tussen 7 en 13 graden. De wind waait matig en aan zee af en toe vrij krachtig uit zuid tot zuidzuidoost.



Donderdagavond bereikt een nieuwe regenzone het westen van het land en trekt nadien van zuidwest naar noordoost. In het westen kan het tijdelijk matig regenen, elders blijft de neerslag meestal licht. Tijdens het tweede deel van de nacht wordt het opnieuw droger maar blijft het grotendeels bewolkt. Minima van 4 tot 8 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidzuidwest.



Vrijdag is het eerst bewolkt met nog wat regen in de Ardennen, later wordt het overal droog met opklaringen. Het blijft zacht met maxima tot 12 graden.



Tijdens het weekend wordt het wisselvallig met regelmatig regen en wordt het iets frisser.