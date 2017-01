Weekend blijft zonnig maar koud

Door: redactie

Het weekend kondigt zich aan als zonnig, maar koud. Overdag stijgt de temperatuur in Vlaanderen boven nul graden, maar de nachtvorst houdt nog een poosje aan. Dat meldt het KMI.

Vandaag wordt dus opnieuw een zonnige, maar vrij koude dag. In de namiddag kunnen er enkele wolkenvelden voorkomen langs de Nederlandse grens. De maxima liggen tussen -3 en 0 graden in Hoog-België en rond +3 of +4 graden elders. De oosten- tot noordoostenwind waait meestal zwak, aan zee en in de Ardennen soms matig.



In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het helder en gaat het alweer overal vriezen. De temperatuur daalt naar waarden tussen -6 en -11 graden ten zuiden van Samber en Maas en schommelt tussen -2 en -5 graden elders.



Zaterdag eenzelfde weerbeeld - zonnig, maar koud - met maxima tussen -3 en +1 graad in Hoog-België en tussen +2 en +4 graden elders. Ook zondag is de zon van de partij, met maxima net onder nul in de Ardennen en net erboven elders.



Maandag, dinsdag en tijdelijk nog woensdag kunnen er soms hardnekkige lage wolken hangen. Het blijft wel zo goed als droog, op een lokale lichte regenbui of in de Ardennen een sneeuwbui na. De maxima evolueren weinig en liggen in het centrum rond +2 of +3 graden. De nachtvorst blijft de hele periode algemeen. In de valleien van de Ardennen kan de temperatuur zakken tot -13 graden op zondag- en maandagochtend.