Het blijft 's nachts flink vriezen

Door: redactie

19/01/17 - 06u34 Bron: Belga

© Thinkstock.

Vandaag wordt het opnieuw zonnig met in de voormiddag tijdelijk wat lokale lage wolkenvelden in het noorden. Het is iets minder koud met maxima van -1 tot -4 graden in Hoog-België, rond 2 graden in het centrum en tot 3 graden aan zee. Er waait een overwegend zwakke en in het zuiden soms een matige oosten- tot noordoostenwind. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht krijgen we helder tot lichtbewolkt weer. Het gaat opnieuw flink vriezen met minima van -3 graden in Vlaanderen tot ongeveer -11 graden in de Hoge Venen. De oosten- tot noordoostenwind is matig in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen, en zwak elders.



Vrijdag verwacht het KLMI in het uiterste noorden soms enkele wolken. Elders is het opnieuw zonnig. De wind waait zwak tot matig uit noordoost. De maxima schommelen tussen -3 graden in de Ardennen en rond 4 of 5 graden in Vlaanderen. De nachtvorst is nog steeds algemeen.



Zaterdag wordt het zonnig maar over het noorden kunnen er aanvankelijk lage wolken voorkomen. Zondag is het overal overwegend zonnig. Maandag verwachten we meer wolken maar blijft het droog. Dinsdag en woensdag lijkt het opnieuw zonnig te gaan worden. De hele periode schommelen de maxima in het centrum rond 3 graden. In de Ardennen schommelen de maxima rond het vriespunt. De nachtvorst blijft overal voortduren.