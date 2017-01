Kust maakt zich zorgen om springtij vanmiddag en vannacht

Door: redactie

13/01/17 - 10u39 Bron: Belga/Eigen berichtgeving

De dijk van Oostende © Henk Deleu.

De hinder op de weg en bij het openbaar vervoer valt voorlopig nog mee, maar het is vooral het stijgende water dat Vlaanderen zorgen baart. De kustgemeenten vrezen nog tot morgen voor springtij, en ook in Gent en Antwerpen voorziet men problemen door storm Egon.

Het wordt niet enkel om 14 uur vanmiddag spannend aan de kust; uit de recentste prognoses blijkt dat ook het volgende springtij, morgenochtend omstreeks half drie, nog voor de nodige spanning kan zorgen in de kustgemeenten. Dat meldt provinciegouverneur Carl Decaluwé vandaag. "Vannacht is er nergens overslag geweest en zijn er weinig tot geen problemen gemeld na het springtij", zei de gouverneur. "Ook de prognoses voor vrijdagmiddag ogen iets beter. We spreken nog over goed 600 cm TAW (Tweede Algemene Wateraanpassing), maar uiteraard met een marge van een twintigtal centimeter", aldus Decaluwé. Eerder waren er verwachtingen van 620 tot 635 cm TAW. Nu zou het peil iets lager blijven dan tijdens de sinterklaasstorm in 2013. Niet kiten "Maar alles blijft uiteraard gehandhaafd en in de gemeenten zijn de crisiscellen operationeel. Vanuit de provincie starten we om half één met een crisiscel. Van daaruit kunnen we de situatie nauwgezet opvolgen." De gouverneur vraagt met aandrang om niet naar de kust te komen om het springtij te aanschouwen. Ook kite- en brandingsporten blijven verboden. Maar er is ook minder goed nieuws. "Na het springtij van vanmiddag moet er snel een evaluatie gemaakt worden van de genomen maatregelen, want we verwachten komende nacht een even zwaar springtij omstreeks half drie." De kustbaan die Oostende met Bredene verbindt, blijft echter toch open, ondanks eerdere berichten. De normale doorgang blijft gegarandeerd. "Op zijn piek bedraagt het waterpeil 5,60 meter, waardoor de storm althans vanmiddag minder zwaar uitvalt dan verwacht", klinkt het bij Oostendse stadsbestuur. "De zandzakken en de schotten worden behouden tot na middernacht voor de verwachte piek van vannacht, met een waterpeil van 5,90 meter." De stormmuur wordt pas maandag terug weggenomen.

Auto¿s moeten weg van de parkings Scheldekaaien wegens hoogwater https://t.co/c8I5SMuGll — ADWGLENNBRIJS (@ADWGLENNBRIJS)

Takelen in Antwerpen

De Antwerpse lokale politie is vanochtend ook zoals aangekondigd begonnen met het takelen van de voertuigen die nog steeds op de openluchtparkings op de Scheldekaaien staan, met het oog op het hoogwater dat vanaf de middag verwacht wordt. In totaal moeten er een zestigtal wagens getakeld worden. Het gaat voornamelijk om voertuigen waarvan de politie de eigenaar niet kon contacteren.



Het water van de Schelde dreigt sinds de nacht van woensdag op donderdag bij springtij over de blauwe steen van de kaaien te komen. Vooral vanmiddag wordt een gevaarlijk hoge waterstand verwacht. Sinds woensdagavond geldt er daarom een parkeerverbod op de kaaien en zijn de waterkeringspoorten gesloten. Wie zijn voertuig nog wilde weghalen, kon dat wel nog via enkele aangeduide uitritten.



De politie wil zoveel mogelijk van de kosten verhalen op de eigenaars, maar of zij effectief allemaal een rekening in de bus zullen krijgen, valt af te wachten.



Geen grote schepen in Gent...

Door het stormweer hebben de twee loodsstations op zee hun werkzaamheden gestaakt. Daardoor kunnen grotere zeeschepen het kanaal Gent-Terneuzen niet meer op, zo zegt het Havenbedrijf Gent. Grotere zeeschepen die naar de havens van Zeeland en Gent willen, liggen voor onbepaalde tijd voor anker in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de loodsen opnieuw aan het werk kunnen gaan.



In het sluizencomplex van Terneuzen werd de middensluis vannacht al een tijdje gesloten, en vanmiddag zullen grosso modo tussen 14 en 17.30 uur alle drie de sluizen in Terneuzen dicht gaan, waardoor geen enkel zee- of binnenvaartschip in of uit het kanaal kan.



... en in Antwerpen

Door het stormweer kunnen grote schepen ook de haven van Antwerpen niet meer bereiken. Bij de Vlaamse overheidsdienst Loodswezen spreekt men van "extreme windkrachten" op zee met snelheden tot 11 beaufort. Op de terminals in de haven zijn er voorlopig geen problemen.



"We zaten met een serieuze storm. Sinds 0.30 uur is er geen beloodsing meer op de westpost en sinds 2.45 uur niet meer op de noordpost", zegt Alain Pels, nautisch diensthoofd in Antwerpen. "Vertrekkende schepen nemen hun loodsen mee, richting Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Portugal, enzovoort."



Volgens hem willen veel gezagvoerders evenwel niet vertrekken door het gevaarlijke weer. Hij wijst erop dat een schip dat gisteren uit Hamburg kwam nabij Vlissingen voor anker ging nadat het dertien containers had verloren ter hoogte van het Nederlandse eiland Texel.