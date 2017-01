Winterse neerslag en krachtige wind

Door: redactie

12/01/17 - 06u59 Bron: Belga

© thinkstock.

In de voormiddag wordt het vandaag geleidelijk zwaarbewolkt tot betrokken. Vanaf de Franse grens gaat het stilaan overal regenen. Dat meldt het KMI. In de Ardennen gaat de neerslag over in smeltende sneeuw en op de hoogten mogelijk in sneeuw.

De neerslag blijft overdag meestal licht tot matig maar wordt in het westen naar de avond toe toch intenser. Een lokale donderslag is dan niet uitgesloten aan de kust. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 of 8 graden aan zee. Er waait een matige tot lokaal vrij krachtige wind, met rukwinden van 50 tot 60 km/uur.



Vanavond en aankomende nacht kan de neerslag in de meeste regio's winters worden met in Hoog-België sneeuw maar ook elders smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw. In de zuidoostelijke landshelft kan de sneeuw blijven liggen. De minima schommelen rond -3 graden in de Hoge Venen, 0 graden in het centrum en 2 graden aan zee.



Wind

Vanaf het westen wakkert de wind flink aan en ruimt van zuidzuidwest naar westnoordwest. In het binnenland wordt hij vrij krachtig tot krachtig en aan zee krachtig tot zeer krachtig of mogelijk meer. Rukwinden van 70 tot 90 km/uur en plaatselijk meer zijn mogelijk.



Morgen verwachten we eerst enkele lokale buien van sneeuw of smeltende sneeuw, maar is het vaak nog droog met soms opklaringen. Vanaf de kust wordt het in de loop van de dag zwaarbewolkt met over de noordwestelijke landshelft regen of smeltende sneeuw en over het zuidoostelijke deel sneeuw of smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen, 2 of 3 graden in het centrum en 5 graden aan zee.



Er waait een matige tot vrij krachtige, aan de kust soms krachtige tot zeer krachtige wind uit west ruimend naar noordwest. We verwachten rukwinden van 60 tot 70 km/uur of mogelijk meer.



Weekend

Zaterdag is het wisselvallig met soms opklaringen, maar ook een aantal buien van smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen, rond 2 graden in het centrum en 5 graden aan zee.



Zondag blijft het, afgezien van een paar winterse buien, eerst nog meestal droog. In de loop van de dag en 's avonds bereikt een nieuwe storing met regen of lokaal sneeuw ons land vanaf het noordwesten. De maxima liggen tussen -1 en 5 graden.