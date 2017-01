Echte koude eventjes verdwenen voor nieuwe winterprik in Vlaanderen

Door: redactie

10/01/17 - 06u50 Bron: Belga

© thinkstock.

Deze morgen is het in het zuidoosten nog zwaarbewolkt en kan er nog tijdelijk winterse neerslag vallen. In de andere regio's is het droog met opklaringen maar is er gevaar voor gladheid door lokale en verraderlijke ijsplekken. Dat meldt het KMI.

Later vandaag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien vanaf het westen. In Hoog-België is een bui van smeltende sneeuw mogelijk. De maxima schommelen van 0 tot 3 graden in de Ardennen, rond 5 graden in het centrum en tot 6 of 7 graden in het westen. De wind waait in het binnenland zwak tot matig uit westelijke richtingen. Aan zee staat een matige tot af en toe vrij krachtige wind uit west tot noordwest.



Vanavond en -vannacht wordt het geleidelijk overal droog met wolkenvelden, opklaringen en vorming van nevel. In Hoog-België wordt het mistig. Minima van 0 tot 4 graden bij een zwakke wind uit west tot noordwest die krimpt naar zuidwest en aanwakkert naar matig.



Opklaringen en smeltende sneeuw

Morgen zijn er eerst nog enkele opklaringen in het binnenland. In de Ardennen is het grijs en mistig. Vanuit het westen neemt de bewolking snel toe, gevolgd door lichte regen vanaf de kust. In de Ardennen valt de neerslag onder de vorm van regen of smeltende sneeuw. In de loop van de namiddag en avond verschijnen er opnieuw opklaringen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 10 graden aan de kust.



Donderdag trekt een actieve storing van west naar oost over het land. De dag begint zwaarbewolkt met eerst lichte regen of motregen, in de loop van de namiddag matige regen die ook in Laag- en Midden-België overgaat in smeltende sneeuw of mogelijk zelfs sneeuw. In Hoog-België valt er overwegend sneeuw en kan er 10 cm of meer vallen. De maxima schommelen tussen 1 en 6 graden.



Vrijdag wordt het wisselvallig met opklaringen en buien van regen of smeltende sneeuw in Vlaanderen en sneeuwbuien in de Ardennen. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Ardennen en +6 graden aan zee.