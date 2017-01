Miezerige maar warmere week op komst

Door: redactie

9/01/17 - Bron: Belga

Vandaag blijft het grijs en miezerig met nevel of mist. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De zuidzuidwestenwind neemt toe naar matig in het binnenland en matig tot vrij krachtig aan zee. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht trekt een actieve storing van het westen naar het oosten met soms matige regen in Laag- en Midden-België, maar smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw in Hoog-België. Na de regenzone kunnen er in de opklaringen plaatselijk ijsplekken ontstaan. De minima liggen tussen 0 graden op de Ardense hoogten en +4 graden aan zee. Aan de grond kan het overal licht vriezen.



Dinsdagmorgen valt er in de Ardennen eerst nog wat sneeuw, daarna blijft het overwegend droog en wisselend tot zwaarbewolkt met op vele plaatsen ook nevelig weer, in Hoog-België mist. Later op de dag wordt wat lichte regen mogelijk in het westen. Maxima tussen 1 graad in de Ardennen en 7 graden aan zee.



Woensdag is het zwaarbewolkt met soms lichte regen. In Hoog-België kan het eerst nog sneeuwen, later valt er smeltende sneeuw. Tegen de avond komen er in het westen opklaringen. Het is zacht met maxima rond 10 graden in het centrum.



Donderdag is het eerst overwegend droog met veel wolken, later valt er wat regen in Vlaanderen en sneeuw in Hoog-België. De maxima bedragen rond 6 graden.



Vrijdag wordt wisselvallig met winterse buien, vooral in de noordoostelijke landshelft. In het westen is het droger met meer opklaringen. Het wordt kouder, met maxima rond 4 graden en een gure westenwind.



Tijdens het weekend blijft het wisselvallig en het wordt nog kouder. Ook in Laag- en Midden-België worden sneeuwbuien verwacht. Maxima rond 2 of 3 graden.