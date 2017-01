IJskoud weer en sneeuw op komst

Philippe Ghysens

9/01/17 - 12u30 Bron: eigen berichtgeving

Het voorbije weekend was het ook al schuiven geblazen in Sint-Truiden. © Karolien Coenen.

Er is ijskoud weer op komst met zeker tot zondag kans op sneeuw. En ook volgende week blijft het hard winteren. In de Ardennen zakt de temperatuur tot min 15 en komt er nog meer sneeuw bij.

"In Vlaanderen wordt het de volgende dagen 's nachts min 5 en overdag stijgt het kwik amper boven het vriespunt. Eerst krijgen we nog winterse buien, vanaf volgende week wordt het droog, maar het blijft ijskoud", zegt weerman David Dehenauw. Daarbovenop komt nog een ijzige wind en buien van smeltende sneeuw.



Voor de skiliefhebbers is de voorspelling goed nieuws, want in het weekend zal er in de Ardennen zeker kunnen geskied en gesleed worden. "Er ligt al 10 cm sneeuw en daar komt nog eens 15 cm bij. Zelfs als er nog een deel van de huidige sneeuw wegsmelt, zal er zeker meer dan genoeg sneeuw liggen om te skiën", aldus nog Dehenauw.



Ook in de rest van Europa heerst koning Winter. In Roemenië worden temperaturen van min 20 gemeten. In Moskou zakt het kwik de volgende dagen tot min 23.