Mist blijft weer hangen vandaag

Door: redactie

29/12/16 - 06u28 Bron: Belga

Vanmorgen ligt het hele land onder lage wolken met aanvriezende mist. In de loop van de dag komen er opklaringen vanaf het oosten. In het westen blijven de lage wolken en mist echter hardnekkig hangen. De maxima schommelen tussen +1 en +4 graden bij een meestal matige wind uit zuid tot zuidoost. Dat meldt het KMI.

Vanavond kan het licht bewolkt worden. In de loop van de nacht wordt opnieuw nevel en aanvriezende mist gevormd. De minima liggen tussen -2 en lokaal -8 graden. De wind waait meestal zwak uit zuidelijke richtingen.



Morgen, na een koude nacht en het oplossen van eventuele nevel of aanvriezende mistbanken, wordt het vrij droog en meestal zonnig. In het uiterste zuidoosten van het land kan de mist hardnekkig zijn. Lage wolken bereiken op het einde van de namiddag het westen van het land, bij maxima van +1 tot plaatselijk +5 graden in het oosten. De wind waait meestal zwak, aan zee soms matig, uit zuid- tot zuidwestelijke richtingen.



Dit weekend is het zwaarbewolkt en fris met maxima tussen 0 graden op de Hoge Venen en +6 graden aan zee. Het blijft meestal droog maar wat motregen of wat smeltende sneeuw op de Hoge Venen is niet uitgesloten.



Tijdens de nacht van zondag op maandag trekt een storing van west naar oost over het land. In Laag-België valt regen of smeltende sneeuw en ten zuiden van Samber en Maas verwacht het KMI sneeuw. In Hoog-België kan enkele centimeters sneeuw vallen. Tijdens de nacht is er ook kans op vorming van ijsplekken. Nadien ruimt de wind naar het noordwesten en wordt het wisselvallig met buien in het begin van volgende week. Het wordt wisselend bewolkt met winterse buien in Laag-België en sneeuwbuien in de Ardennen. De wind neemt in kracht toe met maxima tussen 3 en 5 graden in het centrum van het land. Een nieuwe storing (nog te bevestigen) met sneeuw in de Ardennen en smeltende sneeuw in Vlaanderen zou tijdens de nacht van dinsdag op woensdag door het land trekken.