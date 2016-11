De zon laat zich maar zelden zien dit weekend, begin volgende week wel zon maar gevoelig kouder

Door: redactie

26/11/16 - 06u22 Bron: Belga

© thinkstock.

Weerbericht Het wordt een grijs weekend. Zaterdag is de zon op de meeste plaatsen niet te zien, al blijft het wel droog. En ook zondag is het meestal grijs weer, met soms wat lichte regen of motregen, al is ook een enkele opklaring mogelijk. De maxima gaan niet hoger dan 8-9 graden. Begin volgende week breekt de zon wel door, maar wordt het kouder met 's nachts algemene vorst. Dat meldt het KMI.

Zaterdag blijft het dus droog en grijs. De maxima schommelen tussen 5 en 8 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit het noordoosten.



Zaterdagavond en -nacht blijft het grijs met lage bewolking en plaatselijk wordt het nevelig of mistig. In het noorden kan ook wat gedruppel vallen op het einde van de nacht. De minima liggen tussen 0 en 4 graden.



Zondag is het grijs en aanvankelijk ook mistig. In de loop van de dag kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. Mogelijk zijn er in de namiddag wel enkele korte opklaringen. Het is iets zachter met maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee.



Maandag en dinsdag is het meestal zonnig, maar wel koud met temperaturen overdag tot nauwelijks 3 of 4 graden. 's Nachts gaat het overal vriezen en dat is ook woensdagmorgen nog het geval. Donderdag en vrijdag zouden de temperaturen stijgen naar de normalen voor begin december, rond 8 of 9 graden in het centrum van het land.