Brede opklaringen en tot 18 graden, daarna gaat het bergaf met het weer

Deze voormiddag is het zwaarbewolkt met vooral in het oosten van het land nog wat regen. 's Namiddags wordt het vanaf het westen overwegend droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 14 graden in de Ardennen en tussen 15 en lokaal 18 graden elders. De zuidwestenwind is eerst zwak tot matig, en wordt in het binnenland later zwak; aan zee blijft hij matig.

Vanavond en -nacht blijft het droog met soms brede opklaringen. In de Ardennen kunnen lage wolken gevormd worden. Minima tussen 4 graden in de Ardense Valleien en 9 à 10 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind waait meestal zwak.



Morgen begint de dag nog droog met opklaringen in het centrum en het oosten van het land. Vanuit het westen neemt de bewolking snel toe, gevolgd door regen. Vooral in Vlaanderen kan er af en toe toch matige regen vallen. Tegen de avond wordt het opnieuw droog in het westen van het land en verschijnen er opklaringen. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, die op het einde van de dag ruimt naar het westen. Rukwinden rond 60 km/u.



Woensdag blijft een storing lange tijd over ons land slepen en is het meestal zwaarbewolkt en regenachtig, vooral na de namiddag. Ook een donderslag is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden. Er waait een matige en aan zee een vrij krachtige wind uit west tot noordwest.



Donderdag blijft het wisselvallig met vaak bewolkte perioden en af en toe enkele buien of wat regen. Onweer is lokaal mogelijk. Vrijdag is het droger met wat meer zon. Vooral aan zee is er nog een buienkans. De maxima schommelen rond 12 of 13 graden in het centrum van het land.



Volgend weekend blijft het droog met vaak brede opklaringen en enkele wolkenvelden en maxima rond 12 graden. Later op zondag neemt de regenkans wel toe.