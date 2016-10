Nu nog wisselvallig, zondag prachtig najaarsweer

Door: redactie

14/10/16 - 06u57 Bron: Belga

© Thinkstock.

Vandaag krijgen we veel bewolking met eventueel wat lichte neerslag maar toch overwegend droog. De maxima gaan van 10 tot 15 graden. In de loop van vrijdagavond en -nacht volgen perioden met regen. Zaterdag wordt het eerst nog regenachtig maar geleidelijk droog vanaf de Franse grens met ook opklaringen en maxima tot 18 graden. Zondag wordt het aangenaam en zeer zacht najaarsweer met maxima van 15 tot 20 graden.

Vrijdag verwachten we meestal veel wolken waaruit eventueel nog wat lichte regen of motregen valt. Het blijft echter grotendeels droog met maxima tussen 10 en 15 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. In de loop van vrijdagavond en - nacht trekt een storing vanuit Frankrijk over onze streken. We krijgen dan perioden met regen die plaatselijk soms matig is. De minima liggen tussen 7 en 12 graden. De zwakke tot matige oostenwind ruimt naar het zuidwesten.



Zaterdagochtend is het overwegend zwaarbewolkt met op de meeste plaatsen nog regen. Vanuit het zuiden wordt het geleidelijk droog en in de namiddag verwachten we soms brede opklaringen. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 12 en 15 graden in de Ardennen en tot 18 graden elders. Er waait een matige wind uit zuidwest krimpend naar zuid.



Zondag wordt een aangename herfstdag met brede opklaringen en mogelijk wat meer wolken in het westen van het land. Het blijft overal droog. De zeer zachte maxima schommelen tussen 15 en 20 graden. Er waait een matige wind uit zuid tot zuidoost.



Maandag is het overal zwaarbewolkt en trekt een regenzone in de loop van de dag vanaf het westen door ons land. De maxima schommelen tussen 15 en 18 graden.



Dinsdagochtend blijft het mogelijk nog droog met opklaringen maar in de loop van de dag wordt het wisselvallig met buien. De maxima klimmen tot 16 graden.



Woensdag en donderdag blijft het wisselvallig met buien. De wind draait naar het noordwesten en we halen nog 13 à 14 graden