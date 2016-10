Komende dagen wisselvallig, daarna zonniger

Door: redactie

10/10/16

Vandaag wordt het wisselend bewolkt met buitjes, vooral in het westen van het land. De maxima liggen rond 14 graden, meldt het KMI. Aan zee zijn de buien maandag talrijker en wat actiever. Wat lokaal gedonder is niet uitgesloten. In het tweede deel van de namiddag wordt het droger met bredere opklaringen. De maxima liggen rond 9 graden in Hoog-België en rond 14 graden in Laag-België. De wind waait zwak en veranderlijk.