Zonnige en droge midweek

5/10/16 - 06u51 Bron: Belga

Woensdag is het zonnig met in het oosten later af en toe enkele wolkenvelden. De oostenwind waait meestal matig, aan zee en in het noordwesten soms vrij krachtig, met rukwinden tot 50 km/u. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden, zo meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.