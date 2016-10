We gaan wisselvallige week tegemoet

Door: redactie

3/10/16 - 06u36 Bron: Belga

© Thinkstock.

Het is maandagochtend wisselvallig met buien vanaf het het noorden, en in de loop van voormiddag wordt het overal wisselend- tot zwaarbewolkt met enkele buien. Later op de dag verlaten de wolken en buien het land richting Frankrijk en wordt het vanaf het noorden stilaan overal droog en vrij zonnig. Dat meldt het KMI.

De temperaturen stijgen tot 12 of 13 graden op de Ardense hoogten en 17 of 18 graden in het noordwesten. De wind waait eerst matig uit west tot noordwest maar wordt na de middag zwak en draait dan naar noord tot noordoost. Aan zee staat er 's ochtends nog tijdelijk een vrij krachtige noordwestenwind.



's Avonds en 's nachts blijft het droog en zijn er eerst brede opklaringen. In de loop van de nacht vormt er zich op veel plaatsen nevel, mist of laaghangende bewolking. De minimumtemperaturen bedragen tussen de 5 en 9 graden bij een meestal zwakke wind uit noord tot noordoost, ruimend naar oost.



Dinsdag blijft het droog en is het op de meeste plaatsen waarschijnlijk eerst nevelig of bewolkt. In de loop van de namiddag wordt het overwegend zonnig. Maxima van ongeveer 12 graden op de Ardense hoogten tot 17 à 19 graden in het westen, afhankelijk van de zonneschijn. De wind waait matig uit oostelijke richtingen.



Ook woensdag is het nog droog met veel zon. De maxima liggen dan tussen 10 of 11 graden in de Hoge Venen en 14 of 15 graden in het westen. De wind waait matig uit oost tot noordoost. Donderdag neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf de Duitse grens en kunnen er in de namiddag enkele spatjes regen vallen in het oosten van het land. Vrijdag wordt het vaak zwaarbewolkt met kans op een buitje vanaf het oosten en maxima van 9 tot 15 graden bij een meestal matige noordoostenwind.