Het weer? De herfst is duidelijk begonnen

1/10/16 - 08u52 Bron: Belga

Weerbericht Vandaag is het eerst op vele plaatsen nog droog met aan zee wel al kans op buien. Vanaf het westen wordt het wisselvalliger met buien, mogelijk met onweer. Maxima van 13 tot 18 graden. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig, uit zuid tot zuidwest.

Vanavond en -nacht neemt de buienactiviteit af en wordt het meestal droog. Aan de kust en in het uiterste westen blijft het echter aanhoudend buiig met steeds kans op onweer. De minima liggen tussen 6 en 11 graden. De wind is matig uit zuidwest, aan zee ruimt hij later naar het noordwesten en wordt dan vrij krachtig met windstoten tot 55km/u.



Morgenochtend is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met hoofdzakelijk in de kuststreek buien en kans op onweer. Later overdag verwacht het KMI overal buien. Morgenavond en - nacht wordt het geleidelijk droog met breder wordende opklaringen en eventueel vorming van nevel of lokale mist, vooral in de Ardennen. De maxima liggen tussen 11 en 14 graden in de Ardennen en tussen 15 en 17 graden in Vlaanderen. De wind waait in het binnenland matig en draait van zuidwest naar westnoordwest. Aan de kust waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.