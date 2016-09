Weekend wordt druilerig, volgende week terug droog en zacht weer

Door: redactie

30/09/16 - 07u19 Bron: Belga

© kos.

Vandaag valt nog regen in het zuidoosten van het land. Nadien wordt het overal licht wisselvallig met opklaringen en kans op een buitje. Morgen verwacht het KMI regen of buien vanuit het westen. Ook zondag nog kans op enkele buien en zelfs een donderslag. Vanaf maandag wordt het opnieuw droog met maxima rond 20 graden.

Vanmorgen is het eerst zwaarbewolkt. Een regenzone sleept nog over het zuidoosten van het land alvorens ons land te verlaten rond de middag. In de namiddag komen er opklaringen met zelfs brede opklaringen in het westen. Het blijft meestal droog maar een lokale bui is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 19 graden in Vlaanderen.



Vanavond en -nacht blijft het met uitzondering van de kust meestal droog en wisselend bewolkt. Later keert een regenzone van over Frankrijk terug naar de streken ten zuiden van Samber en Maas. In het westen komen er ook wolken, de voorbode van een tweede regenzone die zich verplaatst over de Noordzee. De minima liggen tussen 8 en 11 graden.



Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. In het zuidoosten kan er 's ochtends vroeg nog lichte regen vallen. Vanaf het westen vallen er soms buien, maar over het centrum en het oosten is dit pas in de loop van de namiddag of 's avonds het geval. Een donderslag is aan zee niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden.



Zondag is het eerst in vele streken nog droog met opklaringen, maar aan zee en over het noordwesten is het in de voormiddag al wisselvallig met soms buien. In de loop van de dag vallen er overal een aantal buien. Vooral in de kuststreek kunnen die buien onweerachtig zijn.



Maandag is het rustig en droog, ook dinsdag en woensdag blijft het droog met opklaringen. De zachte maxima liggen tussen 15 en 20 graden. Ook donderdag lijkt het zacht en droog te worden.