Bewolkt, kans op regen en een stevige wind, maar zacht

Weerbericht Donderdagnamiddag is het in vele streken zwaarbewolkt, maar ten zuiden van Samber en Maas verwachten we nog lokale opklaringen. In de loop van de namiddag valt er regen aan zee en over het noordwesten, en later ook in het centrum. Het is vrij winderig met een matige tot vrij krachtige en aan zee soms een krachtige zuidwestenwind. Rukwinden tot 55 km/u zijn mogelijk. De zachte maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

... en we zijn vertrokken voor enkele wind-maanden!

Donderdagavond en -nacht krijgen we plaatselijk nog lichte regen. Over het westen en het noordwesten wordt het snel droog met enkele opklaringen. Op het einde van de nacht gaat er over de zuidoostelijke landshelft meer regen vallen. De bewolking neemt dan aan de kust opnieuw toe. De minima schommelen tussen 10 en 14 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot westzuidwest.



Morgen

Vrijdag valt er aanvankelijk nog regen over de zuidoostelijke landshelft. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met nog kans op een lokale bui. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 19 graden in Vlaanderen. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig, uit zuidwest tot westzuidwest. Rukwinden tot 45 of 50 km/ u zijn mogelijk.



Vrijdagnacht neemt over het zuidoostelijk deel van het land de bewolking toe en valt er stilaan regen. Elders is het eerder deels bewolkt met aan de kust wel meer wolken en kans op een bui. De minima liggen tussen 6 en 11 graden. De zwakke tot matige zuidwestenwind krimpt naar het zuiden.



Weekend

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. Vanaf het westen vallen er soms buien, maar over het centrum en het oosten is dit pas in de loop van de namiddag of 's avonds het geval. Een donderslag is aan zee niet uitgesloten. In het uiterste zuidoosten kan er 's ochtends vroeg nog lichte regen vallen. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden. De matige, aan zee soms vrij krachtige zuidenwind ruimt naar het zuidwesten.



Zondag is het eerst in vele streken nog droog met opklaringen, maar aan zee en over het noordwesten is het in de voormiddag al wisselvallig met soms buien. In de loop van de dag vallen er overal een aantal buien. Vooral in de kuststreek kunnen die buien onweerachtig zijn. Het is vrij winderig met maxima tussen 12 en 17 graden.



Volgende week

Maandag is het rustig en droog. Na het ochtendgrijs verschijnen er opklaringen, vooral na de middag. De maxima schommelen rond 17 of 18 graden. Dinsdag en woensdag blijft het droog met opklaringen en mogelijk vrij veel hoge sluierwolken. De zachte maxima liggen tussen 15 en 20 graden. Ook donderdag lijkt het zacht en droog te worden.