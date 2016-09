Opnieuw genieten (of puffen en zweten?) bij hitte van 32°

Door: redactie

12/09/16 - 06u58 Bron: Belga

© photo news.

Vandaag wordt het heel zonnig en zeer warm. De temperaturen lopen op tot rond 26 graden in de Hoge Venen, tot 28 of 29 graden aan zee en tot 30 à 32 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten, later zwak uit het zuidoosten. In de late namiddag kan er aan de kust een lichte zeebries opsteken, zo meldt het KMI vanochtend. Het blijft de hele week erg warm.