Vandaag kans op een bui, vanaf morgen opnieuw tropische temperaturen

11/09/16

Het is vandaag zwaarbewolkt, met kans op af en toe wat lichte neerslag. In het oosten kan de neerslag tijdelijk een buiig karakter hebben, aan de kust blijft het veelal droog. In de late namiddag worden de rollen omgekeerd: dan zou het droger en zonniger worden in het zuidoosten en zwaarbewolkt en druilerig aan de kust. De maxima liggen iets lager dan de afgelopen dagen, tussen 20 graden aan zee tot 26 graden in het uiterste zuidoosten, zo bericht het KMI.