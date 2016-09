Steek de barbecue alvast aan: het wordt weer een mooie zomerdag!

Door: redactie

10/09/16 - 06u54

© thinkstock.

Vandaag wordt opnieuw een zonnige en warme dag met geleidelijk meer hoge wolkensluiers vanaf het westen. In de late namiddag verschijnen er meer wolkenvelden in het westen van het land. De maxima liggen tussen 22 of 23 graden op de Ardense hoogten en 25 tot 27 graden in de andere streken. De wind waait eerst zwak en later vaak matig uit zuid tot zuidwest. Op het einde van de dag ruimt de wind in het westen naar west.

Zaterdagavond en -nacht trekt een zwakke storing langzaam het land in en neemt de bewolking verder toe vanaf de kust. In het westen en het noorden kan er hier en daar wat lichte neerslag vallen. Het blijft vrij zacht met minima van 12 tot 17 graden. In het binnenland staat er een zwakke wind uit veranderlijke of zuidwestelijke richtingen. In het noordwesten waait het soms matig uit west tot noordwest.



Zondag blijft een storing vrijwel heel de dag uitstervend over het land slepen. In het zuidoosten zijn er waarschijnlijk nog wel opklaringen, maar elders is het meestal zwaarbewolkt en kan er vooral in het noordwestelijke deel van het land af en toe nog wat lichte regen vallen. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Afhankelijk van waar de zon doorbreekt verwachten we maxima van 20 tot 25 graden. De wind is zwak uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen. Aan de kust waait er een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.



Vanaf maandag bouwt zich een nieuw hogedrukgebied op over het noorden en oosten van Europa en door de aanvoer van warme en droge zuidelijke lucht verwachten we opnieuw zonnig en droog weer. De temperaturen stijgen daarbij naar uitzonderlijke waarden voor de tijd van het jaar en kunnen op vele plaatsen 30 graden en meer bereiken.



Donderdag en vooral vrijdag wordt het onstabieler en kunnen vanuit Frankrijk onweersbuien ons land bereiken. Het wordt dan ook enkele graden minder warm.