Het blijft volop zomeren tot volgende week

Door: redactie

9/09/16 - 07u37 Bron: Belga

© Thinkstock.

Vandaag wordt het droog en zonnig met maxima rond 24 graden in Vlaanderen. Ook zaterdag nog veel zon en iets warmer met temperaturen tot 26 graden. Zaterdagnacht en zondag tijdelijk kans op wat regen en iets minder warm. Volgende week opnieuw volop zon en zeer warm met maxima rond 30 graden. Dat laat het KMI weten.

Vandaag krijgen we opnieuw een zeer zonnige dag. Vanochtend is het op verschillende plaatsen nevelig, lokaal ook mistig. Overdag verschijnen er in het westen en het centrum van het land tijdelijk enkele stapelwolken die naar de avond toe opnieuw verdwijnen. Het wordt iets minder warm met maxima van 20 of 21 graden op de Ardense hoogten en van 23 tot plaatselijk 25 graden in het centrum van het land. De wind is in het binnenland overwegend zwak en aan zee meestal matig uit zuidwestelijke richtingen.



Vanavond en 's nachts blijft het droog en overwegend helder. Naar de ochtend toe verschijnen er in het westen wat hoge wolkensluiers. Ten zuiden van Samber en Maas kunnen er dan plaatselijke mistbanken ontstaan. Minima van 10 tot 15 graden bij een zwakke en aan zee soms matige wind die naar zuid tot zuidoost krimpt. In het zuidoosten is de wind zwak en veranderlijk.



Ook zaterdag wordt een zonnige en warme dag met geleidelijk meer hoge wolkensluiers. In de loop van de avond trekt een verzwakkende storing langzaam landinwaarts met wat regen of een bui. Maxima van 21 tot 23 graden in de Ardennen en aan zee, van 24 tot 26 graden in de andere streken. De wind waait 's ochtends zwak uit zuid en wordt overdag matig uit zuid tot zuidwest.



Zondag is het rustig en nevelig met vrij veel bewolking en nog hier en daar wat lichte regen. 's Ochtends is er zelfs kans op mist. In de loop van de dag verschijnen er opnieuw opklaringen vanuit het zuiden. Het is tijdelijk minder warm met maxima van 19 tot 23 graden.



Volgende week ziet er veelbelovend uit met zon en temperaturen die tijdens het tweede deel van de week opnieuw in de buurt komen van 30 graden. Tegen donderdag wordt het wel onstabieler vanuit Frankrijk en neemt de kans op regen- en onweersbuien toe.