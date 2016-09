Volgende week opnieuw meer dan 30°?

Door: redactie

Het wordt vandaag een zonnige dag met zomerse temperaturen tot 28 graden. Dat meldt het KMI. Noodweer Benelux voorspelt volgende week zelfs drie tropische dagen. Het wordt dinsdag, woensdag én donderdag meer dan 30 graden volgens de voorspellingen.

In de loop van de namiddag komen er mogelijk enkele wolkenvelden vanaf het westen. De maxima liggen tussen 23 en 24 graden in Hoog- België tot 28 graden in het noorden van het land. De wind waait eerst nog overwegend zwak uit zuidelijke richtingen en wordt in de loop van de namiddag matig en vlak aan zee vrij krachtig uit zuidwest tot west.



Nevel en mist

Volgende nacht blijft het droog en is het meestal licht bewolkt. In de loop van de nacht wordt het op vele plaatsen nevelig, lokaal ook mistig. De minima liggen tussen lokaal 7 graden in Hoog- België en 14 graden aan de kust. De matige en aan zee vrij krachtige wind wordt geleidelijk overal zwak uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen.



Morgen bewolkt

Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs wordt het vrijdag zonnig. In het westen en noordwesten van het land verschijnen er later wel veel wolkenvelden. De maxima liggen rond 20 of 21 graden aan zee en in Hoog- België en tussen 23 en 25 graden elders. De wind waait meestal zwak uit zuidwest tot west. Aan zee draait hij naar het noordwesten.



Zaterdag tot 27 graden

Zaterdag is het zonnig. Geleidelijk verschijnt er meer bewolking vanaf het westen en 's avonds valt er regen aan zee. Het wordt warm met maxima tot 27 graden. De wind waait zwak of matig uit zuid tot zuidwest.



Zondag kunnen er eerst nog een paar buien vallen, maar nadien wordt het droog met wolkenvelden en mooie, zonnige perioden. Het wordt wel minder warm dan zaterdag met nog maxima tussen 19 en 23 graden. De wind waait zwak uit zuidwest of uit veranderlijke richting. Maandag en dinsdag krijgen we opnieuw veel zon met zomerse temperaturen. Er is steeds weinig wind. Woensdag zou er meer bewolking zijn met kans op een buitje. Het kwik komt enkele graden lager uit.