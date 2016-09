Eerst nog mist, daarna zonnig en warm

Door: redactie

Na het optrekken van de lokale nevel of mistbanken wordt het vandaag zonnig en warm met maxima van 22 graden in Hoog-België tot 27 graden elders. Ook donderdag is het volop nazomer met maxima rond 27 graden. Vrijdag blijft het mooi al zijn er af en toe wolkenvelden bij maxima rond 23 graden. Zaterdag wordt opnieuw warmer met geleidelijk meer kans op een regen- of onweersbui, zo meldt het KMI.

Woensdag wordt het na het optrekken van lokale nevel of mistbanken zonnig en zomers warm met maxima van 22 graden in Hoog-België tot 27 graden elders. De wind waait zwak tot matig en draait van zuidoost naar oost. Vanavond en -nacht blijft het helder en schommelen de minima tussen 10 en 15 graden. De oostzuidoostenwind draait naar het zuiden en is meestal zwak tot soms matig.



Donderdag wordt het zonnig en warm, later op de dag komen er enkele wolkenvelden vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 23 graden in de Ardennen en 28 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest en ruimt nadien naar zuidwest tot west. Vrijdag wordt het vrij mooi met zonnige perioden en af en toe wolkenvelden. Het is wat minder warm met maxima tussen 20 en 24 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.



Zaterdag begint met veel zon maar in de loop van de namiddag en avond neemt de kans toe op buien en onweer. De maxima schommelen tussen 22 graden in de Ardennen en 26 graden elders. Zondag is het wisselvalliger met kans op enkele buien maar vaak ook droog. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het is frisser met maxima tussen 18 en 21 graden. Vanaf maandag wordt het opnieuw beter en wordt het geleidelijk ook weer warmer.