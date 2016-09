Tot het weekend heerlijk zomerweer (en ook begin volgende week nog warm)

Door: redactie

6/09/16

Vandaag hangen er eerst veel wolken, met later opklaringen. De maxima komen uit op 21 tot 25 graden. De rest van de week wordt rustig, droog en vaak zonnig met maxima tussen 23 en 26 graden, voorspelt het KMI. In het weekend wordt het licht wisselvallig.

Vandaag is het, op wat gedruppel na in het westen, droog, met eerst veel wolken, behalve in het uiterste oosten. In de namiddag klaart het ook op in het centrum. De maxima liggen tussen 21 en 23 graden in de Ardennen, rond 23 graden aan zee en tussen 23 en 25 graden elders.



Vanavond is het bewolkt in het westen, elders is het lichtbewolkt en later klaart het ook in het westen op, behalve aan zee. De minima schommelen tussen 9 en 16 graden.



Morgen beïnvloedt een hogedrukgebied over Centraal- Europa gunstig ons weer. Het wordt mooi met veel zon en temperaturen tussen 21 en 23 graden op de Hoge Venen en 25 tot 27 graden op de meeste andere plaatsen.



Donderdag en vrijdag blijft het droog met opklaringen maar af en toe ook wolkenvelden. De maxima schommelen rond 28 graden donderdag en rond 25 graden vrijdag.



Zaterdag krijgen we vrij mooi weer maar in de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen en is er kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima tussen 23 en 26 graden. Zondag is het wisselvallig met kans op buien maar in de loop van de dag wordt het opnieuw beter vanuit het westen. Maxima rond 21 graden.



Begin volgende week zou het opnieuw vrij mooi en warm worden.