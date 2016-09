Zomer is nog niet gedaan: vanaf woensdag opnieuw 25 graden (en zelfs meer)

Door: redactie

Vanochtend is het vaak bewolkt met op sommige plaatsen eventueel wat lichte regen of een buitje. In de namiddag komen er meer opklaringen in het centrum en oosten, bij maxima van 18 tot 23 graden. Vanaf morgen verwachten we opnieuw rustig en meestal zonnig weer. Het wordt ook warmer en in het tweede deel van de week stijgen de temperaturen tot boven 25 graden.

Vandaag is het eerst meestal zwaarbewolkt. Op sommige plaatsen is er kans op wat lichte regen of een buitje in het uiterste westen en langs de Franse grens. In de loop van de namiddag wisselen zon en wolken mekaar af. In het uiterste westen en langs de Franse grens blijven de wolken lokaal hardnekkig. De maxima schommelen tussen 18 en 20 graden op de Ardense hoogten en tussen 21 en 23 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen, later afnemend naar zwak uit noordwest.



Vanavond en komende nacht blijft het in het westen bewolkt. Elders worden de opklaringen breder maar is er vorming van nevel of mistbanken. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 17 graden in het uiterste westen van het land. De wind waait zwak uit veranderlijke of zuidelijke richtingen.



Morgenochtend is er in het centrum en in het oosten van het land kans op nevel en mist. In het westen verwachten we eerst lage bewolking. In de loop van de dag wordt het droog en licht of soms wisselend bewolkt. Over het westen blijft het bewolkter. De temperaturen liggen tussen 19 en 21 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 22 en 24 graden elders. De wind waait eerst matig uit zuidwest, later afnemend naar zwak tot soms matig en krimpend naar oost.



Van woensdag tot vrijdag wordt het meestal zonnig en warm. Vrijdag verwachten we enkele wolkenvelden. De temperaturen liggen rond 26 graden op woensdag, 27 graden op donderdag en tot 29 graden of meer op vrijdag.



Vanaf zaterdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt en neemt de kans op regen en onweer toe. De temperaturen dalen geleidelijk en liggen rond 21 of 22 graden op zondag.