Regen, buien en kans op onweer

4/09/16 - 07u39 Bron: Belga

Weerbericht Zondag begint bewolkt met regen en buien die oostwaarts over het land trekken. Er is ook kans op onweer. In de loop van de namiddag wordt het droger met wisselende bewolking en soms nog een lokale bui. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest, ruimend naar west, met rukwinden tot 60 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 16 en 18 graden in de Ardennen, en tussen 19 en 21 graden elders in het land. Dat meldt het KMI.