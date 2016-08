Geniet ervan: mooi en droog weer tot dit weekend

Door: redactie

30/08/16 - 07u30 Bron: Belga

© Thinkstock.

Vanochtend zullen nevel en plaatselijke mistbanken snel verdwijnen. Overdag wordt het overal zonnig met af en toe enkele stapelwolken. Het wordt warmer met maxima rond 20 graden in de Ardennen, rond 22 aan de kust en 23 tot 25 graden in de andere streken. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke of noordoostelijke richtingen. Aan zee steekt er op het einde van de namiddag een matig noordoostenwind op. Dat meldt het KMI vanochtend.

Dinsdagavond en -nacht is het lichtbewolkt tot helder. In het zuiden van het land verschijnen er mogelijk enkele lage wolkenvelden. De minima bedragen 9 tot 13 graden bij een zwakke wind die van het oosten tot noordoosten ruimt naar het zuiden.



Woensdag nadert een storing van over de Britse Eilanden. Het blijft overwegend zonnig en droog, maar overdag verschijnen er wat stapelwolken. De wind waait eerst zwak uit veranderlijke of zuidelijke richtingen, maar ruimt later naar het west tot noordwesten en wordt dan matig. We verwachten maxima van tot 22 of 23 graden aan zee of op de Ardense Hoogten en van 24 tot 26 graden elders in het land.



Donderdag zorgen de resten van een storing voor meer bewolking, maar blijft het droog. In de loop van de namiddag krijgen we vanaf het westen opnieuw mooie opklaringen. Het is wel iets minder warm met maxima van 19 tot 23 graden. Ook vrijdag is het nog mooi, droog en rustig, al schuift er geleidelijk meer hoge en middelhoge bewolking over het land. Maxima van 20 tot 25 graden.



Onder invloed van een depressie nabij Schotland krijgen we tijdens het weekend meer wisselvallig weer en meer wind. Zaterdag kunnen er al enkele buien vallen en er is kans op onweer, maar er zijn ook nog opklaringen. Zondag trekt een meer actieve regenzone over het land en die zal ook nog maandag ons weer beheersen. Het wordt dan ook enkele graden frisser met maxima rond 20 graden.