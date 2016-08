Geleidelijk aan iets minder heet

Door: redactie

Vandaag is het eerst nog zonnig, maar vanaf de kust komen meer stapelwolken en zijn enkele plaatselijke buien mogelijk. Het wordt geleidelijk minder warm. Maandag wordt gevoelig frisser en wisselvallig met enkele buien. De dagen erna wordt het meestal droog en geleidelijk zonniger en warmer, zo voorspelt het KMI.

Zondagochtend is het nog vrij zonnig in het binnenland. Vanaf de kust verschijnen er geleidelijk meer stapelwolken waaruit hier en daar een bui kan vallen. In de namiddag is een plaatselijke donderslag in het oosten van het land niet uitgesloten. In het westen is het op dat ogenblik al grotendeels droog. De temperaturen stijgen eerst naar 25 tot 29 graden in het binnenland maar vallen in de namiddag geleidelijk terug. Aan zee halen we nog 23 of 24 graden. De wind wakkert aan naar matig en aan zee soms naar vrij krachtig uit west tot zuidwest. Rukwinden aan zee tot 55 km/h.



Maandag wordt het vaak bewolkt met buien. Een plaatselijke donderslag is niet uitgesloten. In de loop van de namiddag wordt het droger en zonniger in het westen van het land. Het is gevoelig frisser dan de vorige dagen met maxima van 18 graden in de Hoge Venen tot 22 of 23 graden in Vlaanderen.



Van dinsdag tot vrijdag zorgt een hogedrukgebied voor overwegend droog en zonnig weer met maxima van 18 tot 26 graden op dinsdag en van 22 tot 28 graden van woensdag tot vrijdag. Tijdens het weekend krijgen we een tijdelijke daling van de luchtdruk, met dan soms meer bewolking en een toenemende kans op wat regen of enkele buien. De maxima liggen meestal tussen 20 en 25 graden.