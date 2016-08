Ozondrempel in drie meetpunten overschreden

Door: redactie

27/08/16 - 21u32 Bron: Belga

© photo news.

Door de combinatie van zon, hoge temperaturen en luchtvervuiling zijn zaterdag voor de vierde dag op rij hoge ozonconcentraties gemeten. In drie meetpunten in Limburg werd de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Dat leren de metingen op de website van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel).

Om 18 uur werd in Bree en in Hasselt 190 microgram ozon per kubieke meter lucht gemeten. Gellik (Lanaken) noteerde op dat tijdstip 182 microgram per kubieke meter. Om 19 uur waren de waarden opgelopen tot 199 microgram (in Bree) en 198 microgram (Gellik).



Ook elders in Vlaanderen (o.a. Dessel en Aarschot) werden hoge ozonwaarden gemeten, maar beneden de Europese informatiedrempel.



Personen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen, krijgen de raad om bij hoge ozonconcentraties tussen 12.00 en 22.00 uur geen zware lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te leveren.